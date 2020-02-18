У Британії пацієнтка грала на скрипці під час видалення пухлини мозку

Британська професійна скрипачка Дагмар Тьорнер зіграла на музичному інструменті під час власної операції з видалення мозкової пухлини.

Про це повідомляє телеканал ITV.

“У жінки успішно видалили пухлину мозку, у той час як вона грала на скрипці під час першої такої операції у Великої Британії”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, у 2013 році у Тьорнер медики діагностували пухлину мозку, і тільки у листопаді 2019 лікарі вирішили прооперувати жінку.

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Під час операції під загальним наркозом хірурги розбудили жінку для того, аби вона могла зіграти на власному інструменті. Такий крок допоміг лікарям оминати ту частину мозку, яку жінка використовувала для гри на музичному інструменті.

Зазначається, що сама операція була успішною.

Фото: ITV.