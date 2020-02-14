Amazon через суд домігся припинення контракту Пентагону з Microsoft

«У відповідь на поданий Amazon позов федеральний суддя виніс рішення про тимчасове блокування хмарного контракту JEDI, який був присуджений Microsoft», - йдеться в повідомленні.

Сповіщення про судову заборону було подано в четвер, проте з невідомих причин не було опубліковано.

Контракт про об'єднану корпоративну оборонну інфраструктуру, або JEDI призначений для модернізації ІТ-операцій Пентагону. Вартість його становить 10 мільярдів доларів за послуги, що надаються протягом 10 років. Microsoft отримала контракт 25 жовтня, незважаючи на те, що спочатку фаворитом на отримання контракту була компанія Amazon.

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В Amazon заявили, що рішення Пентагону ухвалено під політичним тиском. У результаті компанія подала позов із вимогою переглянути рішення про укладення контракту на $10 млрд із компанією Microsoft.