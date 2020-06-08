Степанов визначився з кандидатурою на посаду голови НСЗУ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов провів співбесіди з усіма кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) та визначився з кандидатурою, яку рекомендуватиме уряду.

Про це він розповів під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я провів співбесіди з усіма, хто запропонував свої кандидатури (на посаду голови НСЗУ — ред.). Хочу акцентувати вашу увагу, що на сьогодні проведення конкурсу, який передбачений законодавством, неможливе. Тому що дія закону, який регламентує конкурс, призупинена. Бо в умовах карантину можливе проведення виключно добору”, - пояснив міністр.

Він зазначив, що майбутній керівник НСЗУ має виправити помилки, допущені під час першого етапу медреформи.

“Я вже визначився з кандидатом щодо якого будуть передані документи до Кабміну. І після проходження всіх процедур, передбачених законом, він може бути призначений на цю посаду”, - заявив Степанов.

Проте не назвав прізвище потенційного очільника НСЗУ.

Міністр запевнив, що після закінчення карантину впродовж наступних 2 місяців буде оголошений та проведений конкурс уже в звичайному форматі для держслужбовців. Водночас усі нинішні відеозаписи співбесід будуть передані до Національного агентства з державної служби і викладені на YouTube-каналі агентства.

Степанов запевнив, що “всі співбесіди проводилися максимально прозоро”.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року був проведений конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я, фіналістами конкурсного відбору стали т.в.о. керівника НСЗУ Оксана Мовчан, заступник голови цієї служби Наталія Рябцева, голова одного з департаментів Андрій Віленський.

Після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби вони мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

20 травня Максим Степанов заявив, що відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ.

22 травня Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів тривав до 27 травня.

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2 червня Степанов повідомив, що проведе протягом дня співбесіди з кандидатами, яких відібрала кадрова служба.

Трансляцію співбесід кількох кандидатів на посаду голови НСЗУ було організовано - за їхньою згодою - у приміщенні Національної служби здоров'я.