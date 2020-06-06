В Нацполіції сказали, скільки "злодіїв у законі" зараз перебувають в Україні

В Україні наразі перебуває 15-20 так званих "злодіїв у законі", але заїжджає в нашу державу близько 50, що становить орієнтовно 10% від їх світової кількості.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив голова НПУ Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми говоримо про 15-25 «злодіїв у законі», які перебувають в Україні, але їх заїжджає в Україну значно більше. У світі десь 450 «злодіїв у законі». В Україну заїжджає приблизно 50, і дуже часто ці «злодії у законі» керують злочинними організаціями на відстані. Але вдумайтеся: 10 відсотків «злодіїв у законі» осіло в Україні", - сказав Клименко.

Голова Нацполіції уточнив, що більшість «злодіїв у законі» – не українці; це етнічні грузини, росіяни, і так далі.

"Українців (серед них – ред.) менш як 6 відсотків. І, як правило, «злодії у законі» не мають українського паспорта", - зазначив він.

Клименко пояснив, що «на сьогодні ми бачимо, що всі кримінальні угруповання працюють на «злодія у законі».

«На додаток, ті гроші, які йдуть від діяльності кожного кримінального угруповання, осідають у «злодія у законі». Звідси ці особи мають змогу впливати як на соціально-політичний, так і на соціально-економічний стан держави. Більш того, вони впливають і на масові заходи, і вони можуть дестабілізувати ситуацію як в окремому регіоні за ці кошти, так і надалі в державі в цілому», - уточнив глава НПУ.

За його словами, документування «злодія у законі» - це важкий інтелектуальний тривалий процес, який здійснюють професійні оперативники.

«Ми говоримо про те, що будемо документувати та документуємо ці групи «знизу» і йдемо до «злодія у законі», а не «зверху» називаємо людину, що він керівник організованого кримінального співтовариства, і йдемо від нього до інших груп. Якщо ми розкриваємо злочинну групу, то згодом доходимо від неї до кримінального авторитету, потім доходимо до «смотрящего», до «положенця», а тільки потім – до «злодія у законі». Це технічно, інтелектуально дуже важко довести», - уточнив він.

Він уточнив, що поліція раніше задокументувала, зокрема, торік та цьогоріч, 11 таких осіб, і частина з них знаходиться у пунктах тимчасового тримання.

Водночас Клименко назвав викривленням фактів припущення щодо того, що «ми зможемо якимось чином впливати на громадські організації, зокрема, наприклад, як було сказано, на Харківську правозахисну організацію; ми говоримо про злочинців».

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада у повторному другому читанні ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" (2513).