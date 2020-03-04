Лідера злодійського клану "Кобу Руставського" відправили під арешт на 40 діб

Дарницький районний суд міста Києва відправив до слідчого ізолятора "злодія в законі" "Кобу Руставського" на 40 діб.

Про це інформує пресслужба МВС.

"3 березня за принципової позиції Київської місцевої прокуратури №2 Дарницьким районним судом міста Києва було прийнято об’єктивне рішення - "Кобу Руставського" відправлено до слідчого ізолятора на 40 діб", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в СІЗО "Коба Руставський" перебуватиме до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Королівства Іспанії.

У МВС нагадали, що за скоєння вбивства та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, "Коба Руставській" з 2016 року розшукується правоохоронцями Іспанії.

Зазначається, що упродовж останніх років "Кобі Руставському" вдавалося уникати зустрічі з правоохоронцями, змінюючи країни перебування.

Коли "Коба Руставський" прибув до столиці, то постійно змінював місце проживання, використовуючи засоби конспірації, і для безпеки та допомоги у злочинній діяльності "злодія в законі" завжди супроводжував охоронець.

Оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань вдалося встановити його останнє місце проживання та в подальшому провести його затримання.

У МВС зазначили, що "Коба Руставській" належить до одного з найвпливовіших кланів у кримінальному середовищі; тривалий час був "опікуном коронованих" представників злочинного світу Іспанії, з якими досі підтримує дружні відносини.

"Ще одного "злодія у законі" "Каху Тбіліського" суд відправив на пів року до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства", - додали у МВС.

У відомстві нагадали, що "Каху Тбіліського" раніше було затримано на кордоні з Румунією під час спроби незаконного перетину.

Як повідомлялося, 1 березня правоохоронці затримали в Україні двох кримінальних авторитетів - "Кобу Руставського" та "Каху Тбіліського".