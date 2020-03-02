В Україні затримали двох "злодіїв у законі"

Правоохоронці затримали в Україні у неділю, 1 березня, двох кримінальних авторитетів - "Кобу Руставського" та "Каху Тбіліського".

Про це інформує пресслужба МВС.

"Обох кримінальних "авторитетів" затримали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у неділю, 1 березня", - йдеться у повідомленні.

У першому випадку оперативники управління з протидії бандитизму Департаменту стратегічних розслідувань НПУ отримали інформацію, що до столиці приїхав "злодій у законі" на прізвисько "Коба Руставський".

За даними правоохоронців, він хотів закріпитися у Києві та відновити свої зв’язки та контроль у кримінальному середовищі.

Як інформують у МВС, цього кримінального авторитета з 2016 року розшукують правоохоронці Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів, а саме – за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом.

Також, як зазначають у відомстві, "Коба Руставський" був так званим "опікуном коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

Зазначається, що упродовж останніх років "злодію в законі" вдавалося уникати зустрічі з правоохоронцями, змінюючи країни перебування.

"Оперативники центрального апарату Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили його місце знаходження на території Києва. Протягом року "Коба Руставський" переховувався в одному з приватних будинків Дарницького району столиці та використовував заходи конспірації для унеможливлення виявлення свого місця перебування. Для безпеки та допомоги у злочинній діяльності його завжди супроводжував охоронець", - поінформували у МВС.

Тож, ввечері 1 березня оперативники ДСР, слідчі ГСУ НПУ спільно з Офісом генрокурора затримали "Кобу Руставського", а у будинку вилучили зброю та набої до неї, а також "заготовки" для підробки документів.

"Цього ж дня оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно зі співробітниками Чернівецького прикордонного загону у Путильському районі затримали ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Каха Тбіліський", який незаконно намагався виїхати з країни, оминаючи контрольно-пропускний пункт", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що наразі працівники міграційної служби склали на "Каху Тбіліського" адмінпротокол за порушення правил перебування на території України, і найближчим часом буде вирішене питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянств.

"Про затримання "злодія в законі" "Коби Руставського" вже повідомлено іноземних колег та розпочата процедура екстрадиції. За іспанським законодавством розшукуваному може загрожувати до 24-х років ув’язнення", - додали у міністерстві.

Загалом упродовж останніх чотирьох місяців, оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було затримано 12 "злодіїв у законі", поінформували у МВС.