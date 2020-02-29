В Одесі квартирний злодій відкрив стрілянину, є поранений

В Одесі поліція розслідує обставини стрілянини та поранення чоловіка у під'їзді багатоповерхівки.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області.

“Підозріла поведінка невідомого у під’їзді житлового будинку викликала сумнів у мешканця багатоповерхівки. На зауваження чоловіка гість відреагував агресивно, вистріливши у його бік з невідомої зброї та втік із місця події”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, одесита з травматичними поранення ніг було доставлено до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Постраждалий повідомив про подію до поліції.

Особу зловмисника вже встановили. Його дії кваліфіковані за ознаками ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вживають заходів із встановлення його місця перебування і притягнення до відповідальності за скоєний злочин.

За словами очевидців, які також повідомили про подію в соцмережах, один з мешканців житлового комплексу «Диво-місто» на вулиці Середньофонтанській, 19/б помітив, що невідомий смикає за ручки вхідних дверей на різних поверхах будинку. Він попросив пояснити свою поведінку. Зловмисник, що, ймовірно, є квартирним злодієм, дістав пістолет і зробив сім пострілів у напрямку мешканця будинку, поранивши його чотирма кулями.