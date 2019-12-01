За місяць правоохоронці затримали трьох "злодіїв у законі" - Нацполіція

Поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань затримали трьох впливових у кримінальному світі "злодіїв у законі".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

“"Дато Сфан", "Тенго Пітерський" (він же - "Тенго Гальський") та "Лаша Очамчирський" за рішенням суду на пів року поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшим примусовим видворенням за межі України”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, наприкінці травня у Донецькій області поліціянти затримали «злодія в законі» на прізвисько «Глеб Кінешемський», який приїхав з РФ та мав намір, за його словами, відновити родинні зв’язки. Цей громадянин неодноразово відбував покарання на території РФ, а саме за скоєння вбивства, завдання тілесних ушкоджень в умовах відбування покарання, за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Як зазначається, укотре незаконно перетнувши кордон України, «злодії у законі» планували встановити контроль за злочинними групами, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема – розбійні напади, квартирні крадіжки, викрадення автомобілів, викрадення громадян, вимагання тощо.

""Злодії в законі", маючи достатній фінансовий ресурс, намагаються легалізувати своє перебування на території країни. Останні за допомогою адвокатів звертаються до суду та оскаржують винесені відносно них рішення. Так, наприклад, представники «злодія в законі» на прізвисько «Глеб Кінешемський» «дійшли» вже до касаційної інстанції", - додають у пресслужбі.

Наразі за підтримки та принципової позиції ДМС України «злодії в законі» «Дато Сфан», «Тенго Пітерський», «Лаша Очамчирській» та «Глеб Кінешемський» за рішенням суду на пів року поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. На них чекає примусове видворення за межі України.

Крім того, ще один «злодій у законі» відбуває покарання в українській в’язниці. У вересні 2019 року за запитом української сторони один із наймолодших «злодіїв у законі» «Гега Озургетський» був екстрадований до України. З 2017 року 27-річний громадянин Узбекистану перебував у міжнародному розшуку за замах на вбивство.