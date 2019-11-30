Україна підпише з Грецією договір, щоб повертати засуджених за перевезення нелегалів

Міністерство закордонних справ планує найближчим часом підписати з Грецією договір, щоб мати змогу повертати в Україну громадян України, засуджених у Греції за перевезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Незважаючи на факт засудження у Греції понад ста українців за перевезення нелегальних мігрантів і широку кількарічну роз’яснювальну роботу, затримання продовжуються. Засудження українців у Греції за перевезення нелегальних мігрантів - це наслідок. А усувати необхідно причини - втягнення їх у вчинення правопорушення з перевезення нелегальних мігрантів. Грецький законодавець суворий, він кваліфікує таке правопорушення як тяжкий злочин, а отже, і застосовує сувору санкцію. Найближчим часом плануємо провести широкоформатні переговори в Афінах за участю представників правоохоронних органів України", - сказав він.

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Кирилич додав, що представники МЗС України провели серію переговорів з генпрокурором Греції, з Міністерством юстиції, прокурорами Пірея, з керівництвом в’язниць, щоб сприяти звільненню засуджених у Греції українців. За його словами, лише у 2019 році консул понад 100 разів відвідував засуджених в закладах тримання і під час судових засідань.

Кирилич відзначив, що шляхи вирішення цієї проблеми - це припинити вчиняти правопорушення, для засуджених – скористатися правом переведення для відбування покарання в Україні (наразі тільки 5 засуджених виявили таке бажання) та переглядати справи в апеляції (двох українців виправдано і звільнено). Для того, щоб це здійснити, адвокатами необхідно підготувати сильну доказову базу, а також ухвалити договір про дозвіл звільненим умовно-достроково повернутися до України (близько 30 осіб звільнено).

За словами Кирилича, МЗС спільно з Мін’юстом підготували такий договір, а грецька сторона його погодила. Нині працюють над питанням його підписання.

Як повідомлялось у ЗМІ, один із засуджених у Греції – Анатолій Черкаський – оголосив голодування, щоб на нього звернули увагу.