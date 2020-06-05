Два літаки з українськими трудовими мігрантами прилетять завтра до Польщі

“Має прилетіти 184 людини, по 92 особи – на кожний літак”, - заявив Богдевич.

Він зазначив, що 27 травня вже було сформовано списки громадян України на один літак, але 29 травня Рада міністрів Польщі своїм розпорядженням визначила, що в літаках, які приземляються в польських аеропортах, може бути зайнята лише половина місць. У цьому контексті Богдевич зазначив, що його компанія мала або відмовитися від перевезення усіх працівників, зареєстрованих на один рейс, або організувати два. Відтак було прийнято рішення відправити з України два літаки, кожен з яких буде заповнений на 50%.

Генеральний директор Gremi Personal підкреслив, що після прибуття до Варшави українських трудових мігрантів буде перевезено для проходження 14-денної обсервації до центру відпочинку неподалік міста Ловіч Лодзького воєводства у центрі РП.

Богдевич зазначив, що місцева санітарно-епідеміологічна станція може вибірково зробити тести на виявлення в українців коронавірусу.

Представник Gremi Personal зазначив, що після проходження обсервації українці працюватимуть в Польщі у споживчій сфері, переробній промисловості, логістиці тощо. З усіма працівниками компанія підписала угоду про працевлаштування на три місяці.

Раніше, 24 травня, компанія Gremi Personal перевезла з України до Польщі чартерним авіарейсом МАУ 178 трудових мігрантів з України. За словами Богдевича, у жодного з цієї групи українців не виявлено коронавірусу.

Як повідомлялося, з 15 березня перетин українсько-польського кордону ускладнений через закриття кордонів у зв'язку з коронавірусом.

Із 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика". Крім того, на українсько-польському кордоні функціонують ще три автомобільні пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне".

За даними Головного управління статистики Польщі, у країні зараз може перебувати понад 1,2 млн українців.