Зеленський відповів на петицію щодо домашнього насильства

Президент України Володимир Зеленський внесе в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про ратифікацію Стамбульської конвенції після подання Міністерством закордонних справ відповідних пропозицій.

Про це йдеться у відповіді Президента на електронну петицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

"Президент України внесе в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" після подання Міністерством закордонних справ України у встановленому порядку відповідних пропозицій",- йдеться у відповіді на петицію.

При цьому Міністерству закордонних справ та Міністерству соціальної політики України запропоновано "оперативно опрацювати вказане питання".

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Петицію щодо ратифікації Стамбульської конвенції було зареєстровано 24 лютого 2020 року. Петиція набрала необхідну кількість голосів для подальшого розгляду.

Як повідомлялось, ООН закликало Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (Стамбульська конвенція).

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