За час карантину 68 тисяч медиків отримали бонуси та безлімітний інтернет від Київстар

За час карантину 68 тисяч медиків отримали бонуси та безлімітний інтернет від Київстар

Укрінформ
За час карантину національний телеком-оператор «Київстар» надав 68 тисячам медиків бонуси і безлімітний інтернет.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«За час карантину мобільний оператор нарахував бонуси в еквіваленті 150 грн 68 тисячам лікарів та медсестер з реєстру медичних працівників України. 58 тисяч з них отримали бонус двічі (враховувалася дата подачі заявки та подовження терміну дії карантину)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у червні усім 68 тисячам медиків, які раніше отримали бонуси, Київстар надав доступ до безлімітного інтернету на 90 днів - без додаткових оплат.

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«Ми продовжуємо підтримувати медиків. Незважаючи на послаблення умов карантину, вони, як і раніше, залишаються на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою. Бонуси, інтернет – для нас це засіб сказати лікарям: ми вдячні за те, що ви робите щодня. І поки ви лікуєте хворих, ми допомагаємо вам, як і завжди, залишатися на зв’язку», - розповів президент Київстар Олександр Комаров.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар раніше виділив 30 млн гривень благодійної допомоги на закупівлю медичного обладнання спільно з БФ «Твоя опора». Окрім того, Київстар зробив цілу низку акційних пропозицій своїм абонентам та бізнес-клієнтам, щоб під час карантину вони мали доступ до певних сервісів та ресурсів без внесення оплати. Загальна сума інвестицій Київстар склала понад 60 млн гривень.

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