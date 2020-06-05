За час карантину 68 тисяч медиків отримали бонуси та безлімітний інтернет від Київстар

За час карантину національний телеком-оператор «Київстар» надав 68 тисячам медиків бонуси і безлімітний інтернет.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«За час карантину мобільний оператор нарахував бонуси в еквіваленті 150 грн 68 тисячам лікарів та медсестер з реєстру медичних працівників України. 58 тисяч з них отримали бонус двічі (враховувалася дата подачі заявки та подовження терміну дії карантину)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у червні усім 68 тисячам медиків, які раніше отримали бонуси, Київстар надав доступ до безлімітного інтернету на 90 днів - без додаткових оплат.

«Ми продовжуємо підтримувати медиків. Незважаючи на послаблення умов карантину, вони, як і раніше, залишаються на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою. Бонуси, інтернет – для нас це засіб сказати лікарям: ми вдячні за те, що ви робите щодня. І поки ви лікуєте хворих, ми допомагаємо вам, як і завжди, залишатися на зв’язку», - розповів президент Київстар Олександр Комаров.

Як повідомляв Укрінформ, Київстар раніше виділив 30 млн гривень благодійної допомоги на закупівлю медичного обладнання спільно з БФ «Твоя опора». Окрім того, Київстар зробив цілу низку акційних пропозицій своїм абонентам та бізнес-клієнтам, щоб під час карантину вони мали доступ до певних сервісів та ресурсів без внесення оплати. Загальна сума інвестицій Київстар склала понад 60 млн гривень.