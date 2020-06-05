Медики отримали підвищену зарплату за березень – Степанов

Підвищені зарплати медикам, що працюють з COVID-19, за березень були виплачені в повному обсязі.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заробітні плати за березень були виплачені в повному обсязі, це 300%. Заробітні плати, починаючи з квітня, травень і далі, для медичних працівників, які працюють безпосередньо в хворими на COVID-19, вже сплачуються через НСЗУ", - сказав Степанов.

Він нагадав, що Кабінет міністірв запровадив 4 пакети на надання медичної допомоги при COVID-19: екстрена медична допомога, два пакети стаціонарної меддопомоги, мобільні бригади, які виїжджають до хворого та роблять тестування.

"По всіх цих пакетах заключені договори і перераховані кошти на рахунки тих лікарень, які вже сплачують цю підвищену зарплату тим медпрацівникам, які беруть участь в лікуванні хворих з COVID-19", - наголосив Степанов.

Він додав, що постановою уряду чітко регламентовано, що ці кошти йдуть саме на оплату праці медичних працівників та лікування COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено 25 963 випадки COVID-19, за добу зафіксовано 553 нових.