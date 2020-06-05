Смерть на Балі: тіла українського подружжя репатріюють до кінця червня - МЗС

Тіла померлого в готельному номері на острові Балі українського подружжя планують репатріювати до кінця червня.

Про це у п’ятницю, 5 червня, повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Репатріацію померлих громадян України планується здійснити орієнтовно через 3-4 тижні з огляду на необхідність оформлення відповідних документів та наявність авіарейсів», - зазначив дипломат.

Він нагадав, що експертиза правоохоронних органів Індонезії виявила в крові померлого подружжя вміст метанолу та етанолу. З метою виявлення джерела отруєння слідчі провели повторний огляд місця події і виявили додаткові речові докази. Експертиза вилучених матеріалів показала наявність у них метанолу.

«У цьому зв’язку слідство розглядає попередню версію причин смерті наших співвітчизників – отруєння метанолом», - поінформував Погорельцев.

Директор Департаменту також повідомив, що результати аутопсії тіл померлих, яку було проведено 18 травня, мають бути готові впродовж 1-1,5 місяця з дати проведення, тобто орієнтовно до кінця червня.

«Остаточний висновок щодо причин смерті українців буде зроблено слідчим за результатами аутопсії», - зазначив Погорельцев.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни – були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Місцева поліція підтвердила факт смерті двох громадян України та розпочала слідчі дії. У лікарні, куди були доставлені тіла померлих, провели аналізи на можливу наявність у них коронавірусу.

4 травня у лікарні повідомили, що у померлих на острові Балі громадян України коронавірусу не виявлено.