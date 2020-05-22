Причиною смерті українського подружжя на Балі могло бути отруєння – МЗС

Експертиза правоохоронних органів Індонезії виявила в крові померлого в готельному номері на острові Балі українського подружжя отруйні речовини, остаточну причину смерті буде встановлено за результатами аутопсії тіл.

Про це у п’ятницю, 22 травня, повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«За результатами проведених аналізів, у крові померлих було виявлено вміст метанолу та етанолу, що може свідчити про факт отруєння українців», - сказав дипломат.

Він додав, що з метою виявлення джерела отруєння слідчі провели повторний огляд місця події і виявили додаткові речові докази, які були доправлені на експертизу.

«Для остаточного підтвердження причин смерті громадян України 18 травня було проведено аутопсію тіл померлих, результати якої будуть повідомлені додатково», - зазначив Погорельцев.

Директор Департаменту також поінформував, що МЗС та Посольство України в Індонезії наразі опрацьовують питання репатріації тіл померлих українців.

«Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Індонезії», - запевнив Погорельцев.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни – були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Місцева поліція підтвердила факт смерті двох громадян України та розпочала слідчі дії. У лікарні, куди були доставлені тіла померлих, провели аналізи на можливу наявність у них коронавірусу.

4 травня у лікарні повідомили, що у померлих на острові Балі громадян України коронавірусу не виявлено.