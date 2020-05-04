У померлого на Балі українського подружжя COVID-19 не виявили – МЗС

У померлих на острові Балі двох громадян України коронавірус COVID-19 не виявлений, для з’ясування причин смерті планується найближчим часом провести розтин.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За інформацією лікарні, де знаходяться тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті поліція планує найближчим часом проведення розтину тіл", - зазначив дипломат.

Він поінформував, що посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян з метою отримання від неї відповідної згоди.

"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Індонезії", - запевнив Погорельцев.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни – були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Місцева поліція підтвердила факт смерті двох громадян України та розпочала слідчі дії. У лікарні, куди були доставлені тіла померлих, провели аналізи на можливу наявність у них коронавірусу COVID-19.

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