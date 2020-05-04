У померлого на Балі українського подружжя COVID-19 не виявили – МЗС
Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"За інформацією лікарні, де знаходяться тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті поліція планує найближчим часом проведення розтину тіл", - зазначив дипломат.
Він поінформував, що посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян з метою отримання від неї відповідної згоди.
"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Індонезії", - запевнив Погорельцев.
Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки – українські громадяни – були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Місцева поліція підтвердила факт смерті двох громадян України та розпочала слідчі дії. У лікарні, куди були доставлені тіла померлих, провели аналізи на можливу наявність у них коронавірусу COVID-19.
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