В Україні від сьогодні - новий етап послаблення карантину: що дозволять

В Україні від сьогодні, 5 червня, послаблюються карантинні обмеження.

Відповідна постанова № 435 від 3 червня опублікована на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Кабмін дозволив з 5 червня такі пом'якшення:

- прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення авіаційним транспортом;

- діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;

- особам, які досягли 60-річного віку, дозволяється не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;

- можуть поновити діяльність заклади, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Також з 5 червня дозволяється проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м ; проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, у постанові передбачено відновлення міжнародного авіасполучення з 15 червня.

Як повідомлялося, на засіданні Уряду 3 червня було ухвалено рішення про подальше поступове зняття карантинних обмежень.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.