Нацрада позапланово перевірить “Прямий” через лайку Ганапольського

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 4 червня призначила позапланову перевірку телеканалу «Прямий».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами моніторингу ТОВ «Телеканал «Прямий», місто Київ за 1, 2 та 3 травня 2020 року у час, доступний для перегляду неповнолітньою аудиторією, транслював передачу «Ехо України», ведучий Матвій Ганапольський, гість – народний депутат України дев’ятого скликання Юрій Камельчук, з використанням висловлювань ненормативної, обсценної лексики, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог закону України про телебачення і радіомовлення», – сказав, доповідаючи питання, відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич.

Голова Нацради Ольга Герасим’юк зазначила, що у проєкті рішення «є великий перелік всього, що було сказано», і Нацрада має це перевірити «з приводу тексту, який наведений, і його можливого впливу на неповнолітню аудиторію».

Представниця юридичного управління Нацради поінформувала, що управління в цілому підтримує цей проєкт, «оскільки дані висловлювання потенційно можуть завдати шкоди дітям, неповнолітнім, тим більше, що трансляція відбулася в час, доступний для дітей. Крім того, ці висловлювання були сказані саме ведучим програми».

Це вже третя перевірка Нацради телеканалу «Прямий» за останні пів року.

Як повідомляв Укрінформ, 9 січня Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу «Прямий». Тоді до Нацради надійшло звернення з наріканням на дії та слова ведучого телеканалу Сергія Пояркова, який, на думку заявника, «посягає на честь і гідність президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку».

9 квітня Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу «Прямий» через трансляцію програми «Вата-шоу», в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення норм законів «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформацію» та «Про захист суспільної моралі».

Фото: rbc.ua