Нацрада не знайшла порушень мовних квот на семи телеканалах

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проаналізувала результати моніторингу щодо виконання мовних квот ще семи телеканалів і дійшла висновку, що всі вони закон виконують.

Про це під час засідання 4 червня сказала голова Національної ради Ольга Герасим’юк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо аналізувати наш моніторинг щодо виконання закону про мову. Цей моніторинг іде постійно, щоразу ми повідомляємо про чергову порцію тих каналів, дані яких ми вже обробляємо. Аналізувалися 7 наступних загальнонаціональних каналів, які ми моніторили. Це «UA: Перший», «UA: Культура», «Індиго tv» (ТРК «Україна»), «5 канал» (ТРК «НБМ»), «Z ZIK» (ТРК «Нові комунікації»), «Еспресо» (ТОВ «Голдберрі) і «Україна 24» (ТОВ «Асперо»). І висновок на сьогодні - що не помічено порушень мовного законодавства. Всі виконують», - підкреслила Герасим’юк.

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Водночас вона уточнила, що обсяг моніторингу становив 105 годин, період часу, який моніторився, - з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, як і належить за методикою.

«Наступні повідомлення ми зробимо пізніше. А наприкінці червня, сподіваємося, проведемо спеціальний брифінг з цього питання», – зазначила голова Національної ради.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня на засіданні голова Національної ради Ольга Герасим’юк повідомила, що у період з 7 квітня по 3 травня проведено моніторинг щодо виконання мовних квот 6-ти загальнонаціональних телеканалів - «1+1», СТБ, ICTV, «2+2», «Україна», «Інтер» - і на радіо. Вона зазначила, що результати виконання квот на телеканалах опрацьовуються, а щодо радіо, то станом на 30 квітня їх виконання забезпечено від 100% до щонайменше 73%.

Під час засідання 21 травня Герасим’юк заявила, що Нацрада занепокоєна дотриманням мовних квот за мінімальними показниками. За її словами, така редакційна політика означає потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому, після набрання чинності окремих положень закону, оскільки деякі норми набувають чинності з 16 липня 2024 року.

25 травня Нацрада звернулася з листами до керівників телерадіоорганізацій з проханням пояснити їхню редакційну політику стосовно обов’язкової частки звучання в ефірі української мови. Нацрада зазначила, що останній моніторинг засвідчив виконання встановлених законодавством вимог у мінімальному відсотковому співвідношенні.