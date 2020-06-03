Росія намагається применшити значення союзу Пілсудського і Петлюри - польський історик

Росія усіляко намагається применшити значення союзу Української Народної Республіки і Другої Речі Посполитої в 1920 році у війні проти більшовиків і посварити українців та поляків.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив польський історик професор Мірослав Шуміло.

“Ці дії більше схожі на якусь організовану акцію. Думаю, скоріше йдеться про намір применшити роль армії УНР і союзу Пілсудського – Петлюри з метою посварити поляків і українців, відсунути українське питання в цій війні на задній план”,- зазначив Шуміло.

Він навів свіжий приклад з публікацією на офіційній сторінці Інституту національної пам’яті Польщі у Facebоok інформації про переклад польською мовою книжки українського історика Руккаса «Pазом з польським військом» про спільні дії проти більшовиків у 1920 році. За його словами, у коментарях під цим постом одразу з’явилася хвиля хейту, різних дописів про те, що ніколи не було жодного польсько-українського союзу, що це якась дурниця, і що українці та поляки постійно ворогували між собою.

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“Ми почали перевіряти всі ці дописи, і з’ясувалося, що багато з них зроблено з фейкових акаунтів і що це організована акція російських тролів”, - заявив Шуміло.

Він назвав “пропагандою” появу тверджень росіян про те, що роль союзу Пілсудського – Петлюри у польсько-більшовицькій війні перебільшено, а «білі» росіяни воювали проти більшовиків навіть активніше, ніж українці.

“Участь «білих» у війні з більшовиками, порівняно з українською армією, була незначною”, - наголосив польський історик.