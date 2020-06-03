Німеччина дає Україні €25,5 мільйона на житло для переселенців

ФРН виділяє Україні грант загальною сумою 25,5 млн євро на створення житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідну угоду 3 червня підписали посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен та віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков, повідомляє посольство ФРН в Україні.

"Посол Фельдгузен та віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков підписали Угоду про фінансове співробітництво. Цією угодою федеральний уряд Німеччини виділяє Україні грант загальною сумою 25,5 млн євро на створення житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метою проєкту, який реалізується Кредитною установою для відбудови (KfW), є рефінансування субсидованої державної програми надання кредитів на придбання власного житла. Залежно від фактичних обсягів кредитів за допомогою цього гранту можуть бути рефінансовані близько 1 200 кредитів.

"До 5 000 внутрішньо переміщених осіб матимуть користь від цього проєкту, який поліпшує їхні умови життя та їхню соціальну інтеграцію у територіальні громади, що їх приймають. В той час як звичайна ринкова відсоткова ставка за наявними кредитами може сягати до 25% річних, домогосподарства, які мають на це право, можуть отримати кредити за державною кредитною програмою під близько 3% річних. Однак житлова площа квартир, які фінансуються, не може при цьому перевищувати межу, встановлену державною кредитною програмою", - наголошується у повідомленні.

Як підкреслили у німецькій дипустанові, хоча значна частина внутрішньо переміщених осіб в Україні вже працює, отримуючи за це оплату, велика їх частина до сьогоднішнього дня не має житла, яке відповідало би їхнім потребам.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України схвалив відповідну угоду з урядом Федеративної Республіки Німеччина щодо співробітництва в рамках реалізації проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" 22 квітня.

В Україні станом на 13 квітня кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становить понад 1,4 млн, з них осіб працездатного віку – 367 849, дітей – 197 672, осіб з інвалідністю – 51 355, пенсіонерів – 724 427, обліковано сімей – 1 173 283.