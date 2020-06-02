Суд переніс апеляцію на арешт Кузьменко – не прийшли прокурори
Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Riff.
"Судове засідання щодо розгляду апеляції на рішення про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко не відбулось, бо прокурори не встигли ознайомитись з апеляційною скаргою та не прибули на засідання...", - йдеться у повідомленні.
Суд мав розглянути апеляцію Кузьменко 2 червня о 15.30.
Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.
Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.