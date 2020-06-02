У МОЗ виявили перший випадок коронавірусу

В апараті Міністерства охорони здоров'я виявили перший випадок коронавірусу.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора в апараті МОЗ був виявлений перший випадок захворюваності на коронавірус. Відразу було виявлено коло контактних осіб, з якими контактував цей працівник. Визначена кількість цих осіб. Сьогодні буде проведено відповідне тестування. Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію", - поінформував Степанов.

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Він зазначив, що все буде зроблено за визначеним алгоритмом, як це відбувається на будь-якому іншому підприємстві чи в організації.

Станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу 328 нових випадків.