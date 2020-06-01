У справі Гримчака оголосили обвинувальний акт

У Вищому антикорупційному суді під час розгляду справи щодо ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій прокурор САП оголосив обвинувальний акт.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

«1 червня 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулось перше засідання з розгляду по суті обвинувального акту у справі про обвинувачення колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його «помічника» у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 («шахрайство»); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») Кримінального кодексу України. На засіданні прокурором САП оголошено короткий виклад обвинувального акту», - йдеться у повідомленні.

Також під час засідання і сторона обвинувачення, і сторона захисту виступили зі вступними промовами.

Як уточнюється, прокурор САП також заявив цивільний позов у справі щодо відшкодування збитків, які були завданні внаслідок скоєння цього злочину.

Наступне засідання у справі призначено на 13:00 12 червня 2020 року.

Як повідомлялося, 22 травня САП направила до ВАКС справу стосовно ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його так званого "помічника", яких звинувачують у шахрайстві і підбурюванні до надання хабара.

Як встановило слідство, адвокат, представник інтересів приватного товариства під час спілкування і надання консультацій з правових питань заступнику міністра з питань ТОТ, розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до закону «Про охорону культурної спадщини» належать до пам’яток культурної спадщини.

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Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проєктної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн дол.

Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури, Міністерство юстиції, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші.

У процесі реалізації цієї корупційної схеми в топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Справа в тому, що представник згаданого ТОВ повідомив колишньому заступнику міністра про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь товариства.

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У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення. За словами посадовця, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб той вплинув на голову Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол., заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою.

14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника товариства частину коштів із обумовленого 1 млн дол. - 450 тис. дол. - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – 30 тис. дол. – за владнання питання з судовою гілкою влади.

Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його «помічника», залученого до реалізації корупційної схеми, затримали.