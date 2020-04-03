НАБУ завершило слідство у справі Гримчака

Національне антикорупційне бюро України завершило слідство у справі відносно колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Розслідування фактів шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та його "помічником" завершено. 3 квітня 2020 року слідство відкрило підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, представник інтересів приватного ТОВ під час спілкування із заступником міністра з питань ТОТ розповів йому про проходження товариством складної процедури погодження дозвільних документів на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві, які відповідно до законодавства належать до пам’яток культурної спадщини.

Дізнавшись про це, заступник міністра запропонував свої «послуги» із забезпечення погодження проєктної документації за грошову винагороду у розмірі 1 млн доларів. Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші, поінформували в НАБУ.

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"У процесі реалізації цієї корупційної схеми в топпосадовця з’явився привід реалізувати ще одну. Річ у тім, що представник згаданого ТОВ повідомив колишньому заступнику міністра про іншу проблему, пов’язану з розглядом цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на користь ТОВ. У відповідь заступник міністра з питань ТОТ повідомив, що за 100 тис. дол. США винагороди, використовуючи свої зв’язки, зможе забезпечити прийняття необхідного судового рішення. Зі слів посадовця, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду", - зазначили в антикорупційному відомстві.

У подальшому суму неправомірної вигоди зменшили до 80 тис. дол. Після одержання першої її частини, в сумі 50 тис. дол., заступник міністра та його «помічник» розподілили кошти між собою.

14 серпня 2019 року колишній топпосадовець отримав від представника ТОВ частину коштів із обумовленого 1 млн дол. - у 450 тис. дол. - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол. - за владнання питання з судовою гілкою влади. Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його "помічника", залученого до реалізації корупційної схеми, затримали, підкреслили в НАБУ.

Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Фото: apostrophe.ua