Суд продовжив Гримчаку цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

“Сьогодні, 13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб”, - йдеться в повідомленні.

Також підозрюваному продовжено строк дії обов’язків на два місяці, тобто до 13 квітня 2020 року включно.

Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Фото: apostrophe.ua