НАБУ закрило справу Гримчака щодо можливого недостовірного декларування

Кримінальне провадження стосовно можливого внесення колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком недостовірних відомостей до е-декларацій закрито.

Про це йдеться у коментарі, розміщеному на сторінці Національного антикорупційного бюро у Facebook.

«Детективи НАБУ перевіряли вчинення можливого зловживання з боку ексзаступника міністра: внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це кримінальне провадження було відкрито у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік.

Водночас, у НАБУ наголосили, що ексзаступник міністра з питань ТОТ, як і раніше, має статус підозрюваного у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

«На початку квітня НАБУ завершило розслідування за цим фактом, наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи, після чого її скерують до суду, а сам експосадовець опиниться на лаві підсудних», - поінформували у відомстві.

Раніше колишній заступник міністра з питань ТОТ Юрій Гримчак написав у Facebook, що справа, відкрита НАБУ щодо нього за ст.366 КК України, закрита за відсутністю складу злочину.

Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

За даними слідства, Гримчак отримав від представника ТОВ частину коштів із обумовленого хабаря в розмірі 1 млн дол. - 450 тис. дол. - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол. - за владнання питання з судовою гілкою влади.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів гривень. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а у квітні - на нічний домашній арешт.

Фото: apostrophe.ua