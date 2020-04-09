Суд пом'якшив Гримчаку домашній арешт

Вищий антикорупційний суд змінив колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний арешт.

Про це інформує пресслужба суду.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Так, його цілодобовий домашній арешт змінений на нічний - із 22:00 до 6:00", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному також продовжено строк дії обов’язків на шістдесят днів - до 12 червня 2020 року включно. Колишній заступник МінТОТ зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

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16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав Гримчаку запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн. Згодом суд ще двічі ухвалював рішення про продовження арешту, зокрема, суддя ВАКС 24 грудня продовжила строк тримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року.

Водночас 30 січня ВАКС змінив Гримчаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

На початку квітня НАБУ завершило слідство у справі Гримчака та його помічника.

За даними слідства, 14 серпня 2019 року Гримчак отримав від представника ТОВ частину коштів із обумовленого хабара в розмірі 1 млн дол. - 450 тис. дол. - за нібито вирішення земельного питання та другий транш – у 30 тис. дол. - за владнання питання з судовою гілкою влади. Одразу після отримання цих коштів заступника міністра з питань ТОТ та його "помічника", залученого до реалізації корупційної схеми, затримали, підкреслили в НАБУ.

Фото: Апостроф