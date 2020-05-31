Сьогодні - останній день подачі е-декларацій

У неділю, 31 травня, останній день подачі щорічних електронних декларацій та декларацій після звільнення.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Останній день кампанії декларування-2020! Сьогодні команда НАЗК продовжує працювати для забезпечення стабільної роботи Реєстру е-декларацій та надання консультацій суб’єктам декларування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо у декларантів виникають питання під час внесення останніх змін до декларацій, то можна звернутися до контакт-центру НАЗК за телефоном +38 (044) 200-06-94 (з 9:00 до 18:00). З питань технічного характеру можна звернутися за електронною адресою support@nazk.gov.ua (з 9:00 до 18:00).

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Як повідомлялося, 17 березня набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до якого у 2020 році було продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.