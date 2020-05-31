НАЗК склало понад 170 висновків щодо умисного неподання декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції з початку року склало 171 обґрунтований висновок щодо умисного неподання декларацій, у тому числі щорічних декларацій за 2017 та 2018 роки.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook.

"Серед суб’єктів декларування, що умисно не подали декларації, — зокрема, 92 поліціянта, 21 державний службовець, двоє посадових і службових осіб органів прокуратури та інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", – йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадують, що за таке порушення суд може призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 2 500 - 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це становить 42 500 - 51 000 грн), громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.