НАЗК перевірятиме декларації топчиновників по-новому - що змінилося

Національне агентство з питань запобігання корупції відтепер перевірятиме декларації топпосадовців відповідно до нового порядку.

Про це інформує пресслужба агентства.

"Відтепер НАЗК порівнюватиме вартість задекларованих активів із їх ринковою ціною; у разі появи нової інформації проводитиме повну перевірку декларації повторно; перевірятиме, чи отримані суб’єктом декларування подарунки не перевищують граничні суми тощо. Ці та інші зміни передбачені новим порядком проведення контролю", - йдеться у повідомленні.

Так, 1 червня, коли закінчиться період для подання декларацій за 2019 рік, НАЗК застосує систему автоматизованого логічного та арифметичного контролю для визначення декларацій із найбільшими ризиками.

У першу чергу перевірятимуть декларації президентів України, прем’єр-міністрів та міністрів.

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Зміни, передбачені новим порядком проведення контролю, передбачають:

визначені конкретні дії уповноваженої особи НАЗК під час перевірки;

визначений спосіб проведення кожної зі складових перевірки: зокрема, вартість задекларованих активів порівнюватиметься із їх ринковою ціною або аналогічних активів;

у разі появи нової інформації НАЗК проводитиме повну перевірку декларації повторно;

перевірятиметься дотримання суб’єктом декларування обмежень щодо отримання подарунків, а також обмежень, встановлених після припинення діяльності суб’єкта декларування;

передбачена перевірка на встановлення ознак необґрунтованості набуття активів;

на проведення повної перевірки передбачено до 120 календарних днів; за крайньої необхідності строк може бути продовжено на щонайбільше 60 днів;

протягом 10 робочих днів з дня закінчення терміну перевірки уповноважена особа НАЗК зобов’язана підготувати довідку за результатами проведення повної перевірки та оприлюднити її на офіційному вебсайті НАЗК.

Як наголосили у відомстві, новий порядок проведення контролю дозволить оновленому НАЗК перевіряти декларації високопосадовців "у більш ефективний та технологічний спосіб".