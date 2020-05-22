НАЗК перевірятиме декларації топчиновників по-новому - що змінилося
Про це інформує пресслужба агентства.
"Відтепер НАЗК порівнюватиме вартість задекларованих активів із їх ринковою ціною; у разі появи нової інформації проводитиме повну перевірку декларації повторно; перевірятиме, чи отримані суб’єктом декларування подарунки не перевищують граничні суми тощо. Ці та інші зміни передбачені новим порядком проведення контролю", - йдеться у повідомленні.
Так, 1 червня, коли закінчиться період для подання декларацій за 2019 рік, НАЗК застосує систему автоматизованого логічного та арифметичного контролю для визначення декларацій із найбільшими ризиками.
У першу чергу перевірятимуть декларації президентів України, прем’єр-міністрів та міністрів.
Зміни, передбачені новим порядком проведення контролю, передбачають:
- визначені конкретні дії уповноваженої особи НАЗК під час перевірки;
- визначений спосіб проведення кожної зі складових перевірки: зокрема, вартість задекларованих активів порівнюватиметься із їх ринковою ціною або аналогічних активів;
- у разі появи нової інформації НАЗК проводитиме повну перевірку декларації повторно;
- перевірятиметься дотримання суб’єктом декларування обмежень щодо отримання подарунків, а також обмежень, встановлених після припинення діяльності суб’єкта декларування;
- передбачена перевірка на встановлення ознак необґрунтованості набуття активів;
- на проведення повної перевірки передбачено до 120 календарних днів; за крайньої необхідності строк може бути продовжено на щонайбільше 60 днів;
- протягом 10 робочих днів з дня закінчення терміну перевірки уповноважена особа НАЗК зобов’язана підготувати довідку за результатами проведення повної перевірки та оприлюднити її на офіційному вебсайті НАЗК.
Як наголосили у відомстві, новий порядок проведення контролю дозволить оновленому НАЗК перевіряти декларації високопосадовців "у більш ефективний та технологічний спосіб".