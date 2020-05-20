Уряд затвердив критерії та методику оцінювання ефективності роботи НАЗК

«На виконання Закону «Про запобігання корупції» ми розробили критерії та методику проведення і оцінювання ефективності діяльності НАЗК, яке буде здійснюватися незалежною комісією, негативний висновок якої може бути підставою для дострокового припинення повноваження голови НАЗК», - сказав міністр юстиції Денис Малюська, доповідаючи з цього питання на засіданні уряду.

Члени Кабміну підтримали документ одностайно.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, опублікованою на Урядовому порталі, методика проведення оцінювання ефективності діяльності НАЗК визначає порядок проведення оцінки ефективності діяльності НАЗК комісією, яка проводиться кожні два роки починаючи з 1 січня 2020-го.

Комісія здійснюватиме оцінку за такими об’єктами та сферами діяльності, як забезпечення незалежності НАЗК та надання йому необхідних ресурсів; формування, координація та моніторинг НАЗК антикорупційної політики; організація НАЗК заходів із запобігання та виявлення корупції; моніторинг та контроль НАЗК дотримання законодавства про конфлікт інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених законом; контроль та перевірка НАЗК декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моніторинг способу життя суб’єктів декларування; забезпечення законності та прозорості фінансування політичних партій, а також подання ними фінансової звітності; діяльність НАЗК у сфері захисту викривачів корупції; взаємодія НАЗК з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами іноземних держав, міжнародними організаціями та громадськістю; управління та організаційна спроможність НАЗК.

Пропонується також затвердити критерії проведення оцінювання ефективності діяльності НАЗК відповідно до визначених методикою об’єктів (сфер діяльності) та зовнішніх чинників і обставин, що можуть впливати на незалежність та ефективність діяльності НАЗК, щодо яких Комісія проводить оцінку.

За результатами проведення оцінки Комісія готує звіт.

Передбачається, що наявність висновку Комісії про неефективність діяльності НАЗК є підставою для дострокового припинення повноважень голови НАЗК.