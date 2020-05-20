Уряд затвердив критерії та методику оцінювання ефективності роботи НАЗК

Уряд затвердив критерії та методику оцінювання ефективності роботи НАЗК

Укрінформ
Кабінет міністрів схвалив постанову про затвердження критеріїв та Методики проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На виконання Закону «Про запобігання корупції» ми розробили критерії та методику проведення і оцінювання ефективності діяльності НАЗК, яке буде здійснюватися незалежною комісією, негативний висновок якої може бути підставою для дострокового припинення повноваження голови НАЗК», - сказав міністр юстиції Денис Малюська, доповідаючи з цього питання на засіданні уряду.

Члени Кабміну підтримали документ одностайно.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, опублікованою на Урядовому порталі, методика проведення оцінювання ефективності діяльності НАЗК визначає порядок проведення оцінки ефективності діяльності НАЗК комісією, яка проводиться кожні два роки починаючи з 1 січня 2020-го.

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Комісія здійснюватиме оцінку за такими об’єктами та сферами діяльності, як забезпечення незалежності НАЗК та надання йому необхідних ресурсів; формування, координація та моніторинг НАЗК антикорупційної політики; організація НАЗК заходів із запобігання та виявлення корупції; моніторинг та контроль НАЗК дотримання законодавства про конфлікт інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених законом; контроль та перевірка НАЗК декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моніторинг способу життя суб’єктів декларування; забезпечення законності та прозорості фінансування політичних партій, а також подання ними фінансової звітності; діяльність НАЗК у сфері захисту викривачів корупції; взаємодія НАЗК з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами іноземних держав, міжнародними організаціями та громадськістю; управління та організаційна спроможність НАЗК.

Пропонується також затвердити критерії проведення оцінювання ефективності діяльності НАЗК відповідно до визначених методикою об’єктів (сфер діяльності) та зовнішніх чинників і обставин, що можуть впливати на незалежність та ефективність діяльності НАЗК, щодо яких Комісія проводить оцінку.

За результатами проведення оцінки Комісія готує звіт.

Передбачається, що наявність висновку Комісії про неефективність діяльності НАЗК є підставою для дострокового припинення повноважень голови НАЗК.

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