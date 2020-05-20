Рада відхилила законопроєкт про установу бізнес-омбудсмена

Верховна Рада відхилила законопроєкт №0944 "Про Установу бізнес-омбудсмена".

За ухвалення законопроєкту в другому читанні проголосували лише 23 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комітет з питань економічного розвитку пропонує вам відхилити або зняти з розгляду законопроєкт №0944, який є перехідним з Верховної Ради попереднього скликання. Він втратив свою актуальність, тому рекомендація саме така", - сказав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

Водночас депутат відзначив, що не втратила актуальності діяльність бізнес-омбудсмена, яка регулюється законопроєктом, і Рада має розробити новий законопроєкт, який врахує недоліки старого законопроєкту і відповідатиме сьогоднішнім реаліям.

"Одразу після того, як ми знімемо з розгляду цей старий законопроєкт, ми розпочинаємо рух по новому законопроєкту, щоб ця корисна ініціатива для українського бізнесу мала законодавчо врегульований статус. Нова редакція законопроєкту напрацьована авторським колективом, бізнес-омбудсменом та провідними бізнес-об'єднаннями українськими і буде запропонована на обговорення народним депутатам в найближчі дні", - зазначив Кисилевський.

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Він зауважив, що бізнес-омбудсмен діє в Україні з 2014 року, на його рахунку розгляд понад 7 тисяч справ, з яких дві третини врегульовані на користь бізнесу.

"Бізнес-омбудсмен – це орган, який допомагає бізнесу в досудовому порядку оскаржувати неправомірні дії контролюючих органів. Його користувачами є переважно малий і середній бізнес, який не може собі дозволити потужних юристів для того, щоб боротися з податковою, митницею та іншими службами", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, законопроєкт "Про Установу бізнес-омбудсмена" був розроблений урядом Володимира Гройсмана і був ухвалений у першому читанні Верховною Радою попереднього, восьмого скликання у 2016 році.