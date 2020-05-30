Суд відправив під варту шістьох учасників перестрілки у Броварах

Шістьом учасникам перестрілки у Броварах на Київщині обрали запобіжний захід — відправили під варту без права внесення застави.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, шістьох людей взяли під варту станом на 22 годину 30 травня.

"Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", — додав він.

На 22-гу сьогодні 6 особам – ухвалено утримання під вартою без застави. Всього затримано 28 учасників ганебної перестрілки у Броварах. Суд триває. 21 підозрюваному НПУ проситиме запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Покарання за злочин – єдиний шлях до справедливості! pic.twitter.com/HINrKUiW0w — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 30, 2020

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Як повідомлялося, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. На місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи іще 39-ох встановлені.

На цей час 21 особі оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.