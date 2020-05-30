Ще двох фігурантів справи про перестрілку у Броварах заарештували на два місяці

Ще двом фігурантам справи про стрілянину у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook станом на 19.30.

"На цей час запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави - обрано п‘ятьом фігурантам", - ідеться у дописі.

Раніше стало відомо, що станом на 16.30 обрано запобіжний захід трьом фігурантам.

Загалом Броварський міський суд має обрати запобіжний захід 21 затриманому у зв'язку зі стріляниною у Броварах.

Як повідомлялося, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. На місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи іще 39-ох встановлені.

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На цей час 21 особі оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.