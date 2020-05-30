Стрілянина у Броварах: запобіжний захід обрали вже трьом затриманим
Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.
"Станом на 16:30 суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, 30 травня суд почав обирати запобіжний захід 21 затриманому у зв'язку з перестрілкою у Броварах.
Загалом встановлено 28 осіб, причетних до правопорушення.
Уранці 29 травня у м. Бровари сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників.
На цей час 21 особі оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.