У Броварах суд обрав запобіжний захід першому з 21 фігуранта перестрілки

Броварський міськрайонний суд обрав запобіжний захід одному з 21 фігурантів перестрілки в Броварах – тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

"Станом на 14:00 суд обрав запобіжний захід одному фігуранту – тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Станом на 30 травня встановлено 28 осіб, причетних до правопорушення. 21 із них - оголошено про підозру.

Як повідомлялося, вранці 29 травня у м. Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників.

На цей час 21-й особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.