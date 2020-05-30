В Україні зробили вже понад шість тисяч ІФА-тестів - Степанов

ІФА-тести в Україні проводяться децентралізовано, наразі зроблено понад 6 тисяч таких тестів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тестування проводиться децентралізовано, тобто в районних, обласних лікарнях. Скрізь, де стоять відповідні лабораторії для можливості роботи з ІФА-тестами. На сьогодні вже роблено близько 6300 ІФА-тестів”, - сказав міністр.

За словами міністра, ІФА-тест показує, чи перехворіла людина на коронавірусну хворобу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні наприкінці травня розпочали тестування методом ІФА, який дозволяє виявити в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Станом на ранок 30 травня в Україні зафіксовано 23 204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 393 за добу.