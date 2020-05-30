Укрпошта зробила доступною онлайн-передплату регіональної періодики

Відтепер на сайті національного поштового оператора "Укрпошта" можна та передплатити будь-яке регіональне видання.

Про це заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, повідомили Укрінформ у пресслужбі компанії.

"Восени минулого року ми відкрили онлайн-передплату на понад 2000 всеукраїнських та іноземних видань. Але відтепер на сайті національного поштового оператора за кілька хвилин можна обрати та оплатити банківською карткою передплату на будь-яку місцеву періодику: районні газети, журнали ваших міст та селищ тощо", - сказав Смілянський.

Як зазначили в "Укрпошті", на сайті оператора можна передплатити понад 1500 регіональних видань. Доставлення місцевої періодики здійснюється у межах території розповсюдження конкретного видання.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2020 року Укрпошта оголосила передплату газет і журналів на друге півріччя 2020 року. В умовах карантину передплатити друковані видання можна онлайн або через листоношу.

Передплатити видання загальнодержавної сфери розповсюдження можна до 16 червня 2020 року, видання, що включені до "Каталогу видань закордонних країн на II півріччя 2020 року", – до 4 червня 2020 року, місцеві видання – не пізніше 26 червня 2020 року.