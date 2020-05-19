Криклій розраховує, що Рада ухвалить закон про банківські послуги для Укрпошти

Криклій розраховує, що Рада ухвалить закон про банківські послуги для Укрпошти

Укрінформ
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна знаходиться поруч з Угандою та Еквадором за рівнем доступності фінансових послуг для людей, та висловив сподівання, що парламент ухвалить закон про надання Укрпоштою банківських послуг.

Про це він написав у Telegram.

"За рівнем доступності фінансових послуг для людей ми десь поруч з Угандою, Габоном та Еквадором. Очікуємо на підтримку народними депутатами законопроєкту 2788-Д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку”, - зазначив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Укрпошта ініціювала законопроєкт про розширення фінансових послуг, проте він так і не був ухвалений. Проти відповідних законодавчих змін виступав Нацбанк, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після приватизації ПриватБанку перевищила 50% ринку.

У 2018 році головна пошта країни отримала ліцензію митно-брокерської діяльності. Того ж року НБУ надав Укрпошті ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

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У січні 2020 року у Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку (№2788).

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