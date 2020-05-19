Криклій розраховує, що Рада ухвалить закон про банківські послуги для Укрпошти

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна знаходиться поруч з Угандою та Еквадором за рівнем доступності фінансових послуг для людей, та висловив сподівання, що парламент ухвалить закон про надання Укрпоштою банківських послуг.

Про це він написав у Telegram.

"За рівнем доступності фінансових послуг для людей ми десь поруч з Угандою, Габоном та Еквадором. Очікуємо на підтримку народними депутатами законопроєкту 2788-Д “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку”, - зазначив Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Укрпошта ініціювала законопроєкт про розширення фінансових послуг, проте він так і не був ухвалений. Проти відповідних законодавчих змін виступав Нацбанк, вказуючи на наявність в Україні чотирьох великих держбанків, сумарна частка яких після приватизації ПриватБанку перевищила 50% ринку.

У 2018 році головна пошта країни отримала ліцензію митно-брокерської діяльності. Того ж року НБУ надав Укрпошті ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

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У січні 2020 року у Верховній Раді повторно зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку (№2788).