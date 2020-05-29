На Банковій пройшла акція за відставку Степанова
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Укрінформ
Під Офісом Президента пройшла акція "Хіп-хоп вечірка "Перший мільярд" за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У заході взяли участь кілька десятків осіб.
Під Офіс Президента принесли ліжка, на які поклали фальшиві долари, золотий батон, ікру і шампанське.
Акція під Офісом Президента / Фото: Багмут Павло. Укрінформ
Учасники акції виступають проти закупівлі медзасобів за завищеними цінами.
На місці події були присутні працівники поліції.