ДБР провело понад 20 обшуків у податковій у зв'язку із заявою Уманського

ДБР провело понад 20 обшуків у податковій у зв'язку із заявою Уманського

Укрінформ
Державне бюро розслідувань в межах досудового розслідування провело понад 20 обшуків у Державній податковій службі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"ДБР в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою ексміністра фінансів Ігоря Уманського, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального та спільно з ГУ Внутрішньої безпеки ДФС України, провело понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією ДБР, посадовці центрального апарату та регіональних органів Державної податкової служби України, зловживаючи службовим становищем, сприяли протиправному формуванню податку на додану вартість. Податківці сприяли функціонуванню "конвертаційно-транзитних" груп суб’єктів господарювання та оминанню ними систем автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

"За попередніми підтвердженими підрахунками сума збитків завданих державному бюджету у досліджуваних епізодах становить понад 45 мільйонів гривень", - стверджують у ДБР.

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Як повідомлялось, раніше колишній міністр фінансів Ігор Уманський оприлюднив у ЗМІ інформацію щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби, які нібито призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах.

24 квітня Верховна Рада під час позачергового засідання ухвалила постанову №3358 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України".

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