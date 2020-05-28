ВАКС відпустив ексзаступника міністра оборони на поруки

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього заступника міністра оборони України запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Про це інформує пресслужба ВАКС у Facebook.

«27 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги захисників у справі колишнього заступника міністра оборони України, подані на ухвалу слідчого судді від 29.04.2020, а також заяву народного депутата України, першого заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, генерал-лейтенанта Збройних сил України, Героя України Забродського М.В. про взяття підозрюваного на особисту поруку. За результатами судового засідання суд частково задовольнив подані апеляційні скарги, а також задовольнив подану заяву та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистої поруки», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на підозрюваного строком до 29 червня 2020 покладено такі обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у провадженні, визначеними постановою детектива; здати на зберігання до НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

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Як повідомлялося, 29 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові міністра оборони у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 грн.

За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Павловського, який був певний час заступником міністра оборони Степана Полторака.

Павловський є фігурантом кримінальної справи НАБУ за фактом розтрати 149 млн грн під час закупівлі пального у 2016 році для потреб Міноборони.