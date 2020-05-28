Справа Шеремета: суд щодо зміни запобіжного заходу Кузьменко перенесли на 29 травня

Печерський районний суд міста Києва знову переніс засідання з розгляду клопотання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко, - на 29 травня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив захисник Кузьменко Тарас Безпалий.

«Засідання не відбулося у зв’язку з неявкою прокурора. Перенесли на завтра, на 29 травня, на 13:45», - сказав Безпалий.

Як повідомлялося, 22 травня Печерський суд міста Києва переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для підозрюваної Юлії Кузьменко через неявку прокурора.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, - з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень.

Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менш ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави за Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.