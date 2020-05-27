Мінцифри хоче “вбити” довідку про склад сім’ї для 26 послуг

У Міністерстві цифрової трансформації планують скасувати обов'язкові довідки про склад сім’ї, які вимагають у громадян для надання ще 26-ти послуг.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Активно полюємо на безглузді довідки. Наприклад, сьогодні "вбили" довідку про склад сім’ї для альтернативної служби... На черзі ще 26 послуг, які потребують довідку про склад сім’ї", — заявив він.

Як повідомлялося, раніше 27 травня уряд скасував довідку про склад сім’ї для альтернативної військової служби.