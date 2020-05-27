В Україні скасовують довідку про склад сім’ї для альтернативної військової служби

В уряді ухвалили постанову, яка скасовує довідку про склад сім’ї для альтернативної військової служби.

Про це повідомляється на Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації.

"​Уряд скасував довідку про склад сім’ї для альтернативної служби... Щоб вступити на альтернативну службу, громадяни мали подати відповідну заяву і додати до неї документи, що підтверджують істинність їхніх релігійних переконань, копію документа про освіту, довідку з місця роботи чи навчання та довідку про склад сім’ї. Тепер довідка про склад сім’ї не є обов’язковим документом в особовій справі громадян", — йдеться у повідомленні.

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У відомстві нагадали, що альтернативна служба – це служба для громадян, які не можуть виконувати військовий обов’язок через релігійні переконання.

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Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонував перевести документообіг Кабінету міністрів України в електронний формат.