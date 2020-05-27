Уряд схвалив законопроєкт щодо примусового виконання судових рішень

Уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, документ передбачає зміни, спрямовані на підвищення ефективності діяльності приватних виконавців, протидію зловживанням сторонами своїми процесуальними правами у виконавчому провадженні, діджиталізацію процесу примусового виконання рішень та удосконалення порядку реалізації арештованого майна.

Зокрема, для підвищення ефективності діяльності приватних виконавців положення законопроєкту передбачають зміни до закону "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", що спрямовані на запровадження початкової підготовки приватного виконавця, скорочення з шести до трьох місяців терміну, після закінчення якого особа, котра не склала кваліфікаційний іспит, матиме право скласти його повторно.

Також передбачається запровадження можливості здійснення приватними виконавцями своєї діяльності у формі бюро чи об'єднання, запровадження єдиного підходу до стягнення виконавчого збору та основної винагороди приватного виконавця, унормування та удосконалення порядків здійснення перевірок діяльності приватного виконавця та притягнення його до дисциплінарної відповідальності, визначення порядку відновлення діяльності приватного виконавця, наразі, як зазначено в пояснювальній записці, таке питання взагалі не врегульовано, та визначення порядку виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника різними виконавцями.

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Окрім того, згідно з документом, змінами до Кримінального кодексу України запроваджується кримінальна відповідальність за втручання в діяльність державних та приватних виконавців, погрозу або насильство щодо державного чи приватного виконавця, умисне знищення або пошкодження майна державного виконавця, посягання на їх життя.

Законопроєктом удосконалюється порядок застосування до боржників тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України. Зокрема, пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 36, якою передбачатиметься обмеження боржника у праві виїзду за межі України за постановою виконавця.