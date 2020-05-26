Зґвалтування у Кагарлику: комітет ВР збирає закрите засідання

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради 1 червня проведе закрите засідання, де розгляне ситуацію навколо Кагарлицького відділу поліції.

Про це повідомляється на сайті комітету.

"В понеділок 1 червня 2020 року о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталась в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засідання буде запрошено керівництво Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення Обухівського відділу ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів її зґвалтував.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз та стріляли із табельного пістолета над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції 24 травня ввечері. О 19.40 поліцейських було затримано, на місце злочину викликали слідчих ДБР.

25 травня начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва та начальника Обухівського районного відділу поліції. Пресслужба Нацполіції зробила заяву про факт насильства і тортур та про затримання підозрюваних.

Того ж таки дня ДБР повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Воно здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК), катування (ст. 127) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365).