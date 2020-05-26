Справа Шеремета: за добу понад 500 осіб перерахували кошти на заставу для Дугарь
Про це у Facebook повідомив її адвокат Віталій Коломієць.
"Друзі, неймовірно 500+ людей здійснили платежі, і ми маємо достатню суму, а також кошти на подальшу боротьбу. Дуже дякую. Ще раз переконуюся: українці - самодостатні і готові до боротьби за право", - написав він.
Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, - з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень.
12 грудня 2019 року про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Кузьменко й Антоненко нині перебувають у СІЗО.
22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета завершено.
Журналіст Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Основними версіями злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та акцію російських спецслужб.