Справа Шеремета: за добу понад 500 осіб перерахували кошти на заставу для Дугарь

Понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави за підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь.

Про це у Facebook повідомив її адвокат Віталій Коломієць.

"Друзі, неймовірно 500+ людей здійснили платежі, і ми маємо достатню суму, а також кошти на подальшу боротьбу. Дуже дякую. Ще раз переконуюся: українці - самодостатні і готові до боротьби за право", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, - з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тисяч гривень.

12 грудня 2019 року про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Кузьменко й Антоненко нині перебувають у СІЗО.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета завершено.

Журналіст Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Основними версіями злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та акцію російських спецслужб.