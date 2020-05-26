Справа Шеремета: Кузьменко продовжили арешт до 24 липня

Справа Шеремета: Кузьменко продовжили арешт до 24 липня

Укрінформ
Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юлії Кузьменко - одній з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Клопотання задовольнити, продовжити до 24 липня 2020 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявив суддя.

Раніше судді Печерського райсуду Віталію Писанцю, який мав обрати запобіжний захід лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, її адвокат Тарас Безпалий оголосив відвід.

Крім того, за словами Безпалого, він має сумніви в об'єктивності авторозподілу справи на суддю Писанця, який мав розглянути клопотання про продовження тримання під вартою всіх фігурантів справи: Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Суд у відводі Віталія Писанця відмовив.

Читайте також: Справа Шеремета: суд відхилив відвід судді від адвоката Кузьменко

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

Того ж таки дня адвокат Денис Ломанов повідомив, що захисту Яни Дугарь вручили клопотання про зміну їй запобіжного заходу на заставу в розмірі 168 тисяч гривень.

Читайте також: Справа Шеремета: Дугарь призначили заставу й електронний браслет

Журналіст Павло Шеремет загинув уранці 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Основними версіями злочину було названо професійну діяльність, а також неприязні стосунки та акцію російських спецслужб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-